США закупают 50 тысяч аппаратов ИВЛ за 336 миллионов долларов

16 Апр 2020 2020-04-16T23:12:31+03:00

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Власти США закупают у Ford Motor и General Electric (GE) 50 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких, необходимых для больных пациентов. На приобретение медоборудования потратят 336 миллионов долларов.

Сообщается, что автомобилестроительная и энергетическая компании изготовят аппараты и поставят к 13 июля 2020 года. О дорогостоящем контракте сообщил Минздрав Штатов, пишет ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU