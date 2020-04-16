США закупают 50 тысяч аппаратов ИВЛ за 336 миллионов долларов
Аппараты планируется поставить к 13 июля
США закупают 50 тысяч аппаратов ИВЛФото: REUTERS
Изменить размер текста:
Власти США закупают у Ford Motor и General Electric (GE) 50 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких, необходимых для больных пациентов. На приобретение медоборудования потратят 336 миллионов долларов.
Сообщается, что автомобилестроительная и энергетическая компании изготовят аппараты и поставят к 13 июля 2020 года. О дорогостоящем контракте сообщил Минздрав Штатов, пишет ТАСС.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU