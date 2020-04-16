Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Нью-Йорке до 15 мая
Режим карантинных ограничений в штате Нью-Йорк, предусматривающий закрытие учебных заведений, предприятий, сокращенный график работы жизненно необходимой инфраструктуры (аптек, почтовых сервисов, продуктовых магазинов), а также социальное дистанцирование всех без исключения лиц, находящихся в общественных пространствах, продлен до 15 мая.
Такое решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Вчера он подписал еще одно распоряжение, касающееся обязательного ношения всеми без исключения защитных масок вне дома. Оно вступит в силу уже завтра.
Продление карантинных мир Куомо обосновал консультациями со специалистами и контролем за уровнем количества заболевших и умерших от COVID-19 в штате.
ИСТОЧНИК KP.RU