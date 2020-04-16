2020-04-16T23:21:44+03:00
В мире

Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Нью-Йорке до 15 мая

Такое решение принял губернатор штата
Алексей ОСИПОВ
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Продление карантинных мир обосновали консультациями со специалистами и контролем за уровнем количества заболевших и умершихПродление карантинных мир обосновали консультациями со специалистами и контролем за уровнем количества заболевших и умершихФото: REUTERS
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Режим карантинных ограничений в штате Нью-Йорк, предусматривающий закрытие учебных заведений, предприятий, сокращенный график работы жизненно необходимой инфраструктуры (аптек, почтовых сервисов, продуктовых магазинов), а также социальное дистанцирование всех без исключения лиц, находящихся в общественных пространствах, продлен до 15 мая.

Такое решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Вчера он подписал еще одно распоряжение, касающееся обязательного ношения всеми без исключения защитных масок вне дома. Оно вступит в силу уже завтра.

Продление карантинных мир Куомо обосновал консультациями со специалистами и контролем за уровнем количества заболевших и умерших от COVID-19 в штате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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