Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Нью-Йорке до 15 мая

16 Апр 2020 2020-04-16T23:21:44+03:00

Продление карантинных мир обосновали консультациями со специалистами и контролем за уровнем количества заболевших и умерших Фото: REUTERS

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Режим карантинных ограничений в штате Нью-Йорк, предусматривающий закрытие учебных заведений, предприятий, сокращенный график работы жизненно необходимой инфраструктуры (аптек, почтовых сервисов, продуктовых магазинов), а также социальное дистанцирование всех без исключения лиц, находящихся в общественных пространствах, продлен до 15 мая.

Такое решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Вчера он подписал еще одно распоряжение, касающееся обязательного ношения всеми без исключения защитных масок вне дома. Оно вступит в силу уже завтра.

Продление карантинных мир Куомо обосновал консультациями со специалистами и контролем за уровнем количества заболевших и умерших от COVID-19 в штате.

ИСТОЧНИК KP.RU