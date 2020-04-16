Американцы делают "заначки на будущее". Эксперт оценил заявление США о "виновности" Китая в пандемии коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T23:42:27+03:00

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Кто прав, а кто виноват в пандемии коронавируса - вопросы, ответы на которые вызывают бурные дискуссии среди ученых разных стран мира.

Ранее в США заявили, что коронавирусная инфекция covid-19, распространение которой изначально началось в Китае, был выведен лабораторным путем, то есть якобы имеет искусственное происхождение.

Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в эфире радио "Комсомольская правда", оценил заявление Штатов о "виновности" Китая в пандемии коронавируса.

По мнению профессора, американцы делают "заначки на будущее", из-за чего на данный момент Китай выбирается очень быстро из экономического застоя от последствий болезни.

- Проще всего обвинить Китай в том, что именно там за счет случайных или же намеренных экспериментов создали и упустил из лаборатории коронавирус. И выдвинуть против Китая многотрилионные обвинения, сделать так, чтобы они не смогли стабилизироваться, - рассказал Маслов.

Также он отметил, что американские власти пытаются сделать Китай "токсичным" для стран, которые намерены развивать отношения с Поднебесной.

ИСТОЧНИК KP.RU