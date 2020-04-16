Трамп подготовил план выхода США из карантинного режима

16 Апр 2020 2020-04-16T23:57:19+03:00

Ожидается, что более подробную информацию Трамп лично представит на брифинге Фото: REUTERS

Глава США сделал это после консультаций со специалистами

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Президент США Дональд Трамп представил предварительный план поэтапного вывода США из режима ограничений, действующего там из-за эпидемии коронавируса.

Он сделал это вопреки протестам некоторых губернаторов, которые настаивают на неготовности их штатов к таким мерам, в первую очередь, из-за недостаточного объема проводимого тестирования населения на коронавирус.

Документ уже направлен губернаторам всех 50-и американских штатов.

В нем рекомендуется приступить к постепенному снятию карантинных ограничений при условии, что на территории конкретного штата в течение 14-дневного периода наблюдается устойчивое снижения количества заболевших и ситуация с работой больничных учреждений вернулась к докризисным показателям.

На первых этапах этого плана не предполагается открытие школ. Рестораны и фитнес-центры смогут функционировать при условии, что они смогут обеспечить нормы социального дистанцирования для посетителей.

Окончательные решения и сроки реализации плана будут принимать губернаторы штатов.

Ожидается, что более подробную информацию Трамп лично представит на брифинге, который запланирован на 18:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск).

ИСТОЧНИК KP.RU