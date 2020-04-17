2020-04-17T00:31:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, когда в России начнется массовое применение вакцины против коронавируса

Пока созданы лишь прототипы лекарственного средства
Юлия КЕКОВА
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С коронавирусом борется весь мирС коронавирусом борется весь мирФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперт рассказал, когда в России начнется массовое применение вакцины против коронавируса. На данный момент средства для 100-процентного лечения covid-19 не найдено, но разработаны прототипы вакцин.

По мнению замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова, массовое применение вакцины от коронавируса начнется не раньше 2021 года. Об этом он заявил в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Отмечается, что эта дата спрогнозирована при наиболее благоприятном развитии событий.

- Не думаю, что вакцинирование населения от коронавируса начнется раньше 2021 года. Все стараются говорить максимально аккуратно: "У нас прототип". Но от прототипа до рабочего варианта проходит какой-то период, - сказал Семенов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в США уже испытали на человеке прототип вакцины от коронавирусной инфекцией. Добровольцем стала 44-летняя женщина. В беседе с журналистами она сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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