17 Апр 2020 2020-04-17T00:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперт рассказал, когда в России начнется массовое применение вакцины против коронавируса. На данный момент средства для 100-процентного лечения covid-19 не найдено, но разработаны прототипы вакцин.

По мнению замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова, массовое применение вакцины от коронавируса начнется не раньше 2021 года. Об этом он заявил в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Отмечается, что эта дата спрогнозирована при наиболее благоприятном развитии событий.

- Не думаю, что вакцинирование населения от коронавируса начнется раньше 2021 года. Все стараются говорить максимально аккуратно: "У нас прототип". Но от прототипа до рабочего варианта проходит какой-то период, - сказал Семенов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в США уже испытали на человеке прототип вакцины от коронавирусной инфекцией. Добровольцем стала 44-летняя женщина. В беседе с журналистами она сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU