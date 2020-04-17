Названы 5 шагов к победе над коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить победу над коронавирусом в России.
По данным ведомства, гражданам в первую очередь следует соблюдать режим самоизоляции. Однако это лишь один пункт из пяти, которые составили эксперты.
5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий, которые помогут победить коронавирус в России:
- необходимо оставаться дома,
- следует поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,
- при общении с родственниками, используйте средства современной связи и коммуникации,
- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,
- соблюдайте социальную дистанцию с окружающими в 1,5-2 метра, тщательно мойте руки с мылом и используйте антисептики.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, чем заняться дома на самоизоляции, чтобы не сойти с ума, а также как сделать маску своими руками.
ИСТОЧНИК KP.RU