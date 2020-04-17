2020-04-17T05:43:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы 5 шагов к победе над коронавирусом

Самое главное сейчас - соблюдение режима самоизоляции
Юлия КЕКОВА
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Необходимо оставаться домаНеобходимо оставаться домаФото: Shutterstock
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В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить победу над коронавирусом в России.

По данным ведомства, гражданам в первую очередь следует соблюдать режим самоизоляции. Однако это лишь один пункт из пяти, которые составили эксперты.

5 шагов для приближения окончания карантинных мероприятий, которые помогут победить коронавирус в России:

- необходимо оставаться дома,

- следует поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства,

- при общении с родственниками, используйте средства современной связи и коммуникации,

- в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,

- соблюдайте социальную дистанцию с окружающими в 1,5-2 метра, тщательно мойте руки с мылом и используйте антисептики.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, чем заняться дома на самоизоляции, чтобы не сойти с ума, а также как сделать маску своими руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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