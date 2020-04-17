Последние новости на утро 17 апреля 2020: политолог назвал возможные даты для Парада Победы, а космонавты "Союза МС-15" возвращаются на Землю

17 Апр 2020 2020-04-17T07:14:04+03:00

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Последние новости на утро 17 апреля 2020 года: политолог предположил, в какие даты стоит провести парад Победы в этом году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин перенес подготовку к празднованию юбилейной даты в связи с ситуаций распространения коронавируса в стране и прохождения пика заболеваемости. Журналисты "Комсомольской правды" узнали на какие возможные даты может быть перенесено празднование. Директор института политических исследований Сергей Марков спрогнозировал несколько вариантов - 2 (4) сентября и 24 июня.

Тем временем, три космонавта экипажа корабля "Союз МС-15" прошли отстыковку космического судна от Международной космической станции и теперь направился к Земле. Прибытие на планету запланировано на 8:16 утра по московскому времени.

Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили рассказал о "мишенях" коронавируса. По словам профессора, изначально было известно, что в первую очередь вирус бьет по легким. Однако теперь стало известно о том, как из-за covid-19 страдают кровеносные сосуды, кишечник и, что крайне важно, сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU