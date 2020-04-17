Синоптики рассказали, в каких регионах будет аномально тепло в ближайшие дни

17 Апр 2020 2020-04-17T07:44:18+03:00

Климатическая норма будет превышена на 12-16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Климатическая норма в них будет превышена на 12-16 градусов

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Температурные нормы будут превышены на 12-16 градусов в Салехарде, Красноярском крае и на севере Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс. Это необычно, - передаёт ТАСС слова синоптика.

Роман Вильфанд также отметил, что аномалии вызваны перемещением тёплых воздушных масс по восточной периферии циклона, а само потепление сохранится в этих регионах в течение пяти дней.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что распространение коронавируса усложнило работу синоптикам: из-за закрытых границ отслеживать перемещения воздушных масс стало практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU