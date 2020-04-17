2020-04-17T07:40:06+03:00
Экономика

ВВП Китая упал впервые за 28 лет из-за пандемии коронавируса

Китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выраженииВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выраженииФото: REUTERS
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ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года на 6,8% из-за случившейся в стране эпидемии коронавируса. Это стало первым случаем отрицательного роста китайской экономики с 1992 года, когда страна начала вести статистику.

Результаты оказались хуже, чем прогнозировали эксперты. Они ожидали падения в 6,5%.

ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (порядка трёх триллионов долларов), сообщается в докладе государственного статистического бюро КНР.

В первом квартале 2019 года китайская экономика выросла на 6,4%, а по итогам 2019 - на 6,1%, оставаясь крупнейшим показателем ВВП в мире.

Напомним, пандемия коронавируса началась в конце 2019 года, когда в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Уже 31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ, что в стране случилась вспышка новой пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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