ВВП Китая упал впервые за 28 лет из-за пандемии коронавируса
ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года на 6,8% из-за случившейся в стране эпидемии коронавируса. Это стало первым случаем отрицательного роста китайской экономики с 1992 года, когда страна начала вести статистику.
Результаты оказались хуже, чем прогнозировали эксперты. Они ожидали падения в 6,5%.
ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (порядка трёх триллионов долларов), сообщается в докладе государственного статистического бюро КНР.
В первом квартале 2019 года китайская экономика выросла на 6,4%, а по итогам 2019 - на 6,1%, оставаясь крупнейшим показателем ВВП в мире.
Напомним, пандемия коронавируса началась в конце 2019 года, когда в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев заражения пневмонией неизвестного происхождения. Уже 31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ, что в стране случилась вспышка новой пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU