Коронавирус в Турции, последние новости на 17 апреля 2020: в стране выявлено более 70 тысяч случаев заболевания

17 Апр 2020 2020-04-17T07:41:33+03:00

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Последние новости о коронавирусе в Турции на 17 апреля 2020 года таковы: в стране за все время выявили уже 74 193 случая заболевания, скончались от инфекции 1 643 человека, а выздоровели - 7 089 человек.

По выходным в стране решено вводить комендантский час. Первая попытка состоялась в прошедшую пятницу. Тогда о 48-часовом запрете на выход из дома объявили только вечером. Местные жители пошли в магазин, чтобы успеть купить продуктов на все выходные. Фотографии столпотворений заполнили социальные сети: ведь такое большое количество человек в одном месте - угроза для здоровья, можно заразиться вирусом или заразить других. После случившегося глава МВД Турции подал в отставку, но президент ее не принял. На этой неделе о комендантском часе объявили за несколько дней, чтобы все успели закупиться продуктами на выходные.

Кроме того, в стране действуют и другие ограничительные меры: выходить из дома можно в аптеку, продуктовый магазин и для того, чтобы выгулять собаку. В 30 крупных городах закрыт въезд и выезд. Международное сообщение временно остановлено. А туристический сезон может открыться только в конце мая.

Также на фоне распространения инфекции решено было освободить 90 тысяч заключенных, которые отбывают наказание в колониях-поселениях за преступления по не тяжким статьям. После эпидемии им придется вернуться.

По последним новостям о коронавирусе в Турции на 17 апреля 2020 года, там нет дефицита средств защиты от инфекции, как в некоторых других странах. Медицинские маски и вовсе выдают бесплатно по заявкам на сайте. Также планируется строительство новой больницы в Стамбуле.

ИСТОЧНИК KP.RU