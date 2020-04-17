2020-04-17T07:53:34+03:00
Экономика

В России резко выросли продажи спортивных товаров

Увеличение составило 53 процента
Елена АКИМОВА
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Продажи спортивных товаров резко вырослиПродажи спортивных товаров резко вырослиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России резко выросли продажи спортивных товаров. С 1 по 5 марта 2020 года спрос на них увеличился на 53 процента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском».

Средний чек вырос на 4 процента и составил 4,4 тысячи рублей. Есть товары, которые пользуются наибольшим спросом. Проанализировав 18 млрд кассовых чеков удалось установить самые популярные товары и те, спрос на которые упал, пишет RT.

Самые популярные товары для спорта:

Эластичные фитнес-ленты (эспандер) + 45%

Гири + 44%,

Спортивные утяжелители + 23%,

Коврики для занятий + 31%,

Гантели и штанги + 5%.

Есть позиции, на которые спрос упал. Это фитнес-мячи – снижение на 27%, спортивные скамьи -25%, скакалки – 20%.

Ранее сообщалось, что активнее всего спортом на самоизоляции занимаются люди в возрасте от 35 до 45 лет. Именно эта категория оказалась самой активной на бесплатных занятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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