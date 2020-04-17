В России резко выросли продажи спортивных товаров
В России резко выросли продажи спортивных товаров. С 1 по 5 марта 2020 года спрос на них увеличился на 53 процента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском».
Средний чек вырос на 4 процента и составил 4,4 тысячи рублей. Есть товары, которые пользуются наибольшим спросом. Проанализировав 18 млрд кассовых чеков удалось установить самые популярные товары и те, спрос на которые упал, пишет RT.
Самые популярные товары для спорта:
Эластичные фитнес-ленты (эспандер) + 45%
Гири + 44%,
Спортивные утяжелители + 23%,
Коврики для занятий + 31%,
Гантели и штанги + 5%.
Есть позиции, на которые спрос упал. Это фитнес-мячи – снижение на 27%, спортивные скамьи -25%, скакалки – 20%.
Ранее сообщалось, что активнее всего спортом на самоизоляции занимаются люди в возрасте от 35 до 45 лет. Именно эта категория оказалась самой активной на бесплатных занятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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