В центре Москвы загорелось здание 1910 года постройки

17 Апр 2020 2020-04-17T08:39:47+03:00

В центре Москвы загорелся жилой дом 1910 года постройки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В жилом пятиэтажном доме на улице Большая Молчановка недалеко от Арбата произошло возгорание, часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.

Пожар начался в 6:03 в доме, расположенном по адресу ул. Большая Молчановка, д. 17, сообщается на сайте МЧС.

Возгоание произошло на площади 100 квадратных метров в перекрытиях между первыми четырьмя этажами.

Пожару присвоен второй номер сложности.

- По адресу Большая Молчановка, 17 произошло загорание в перекрытиях между вторым, третьим и четвертым этажами пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара уточняется, часть людей эвакуировалась самостоятельно, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о пожаре в частном доме престарелых на западе Москвы. В нём погибли четыре человека, а причиной возгорания могло стать замыкание в проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU