2020-04-17T08:32:31+03:00
Коронавирус Covid-19

351 пациент с коронавирусом проходит лечение в больнице в Коммунарке

Всего в клинике лежит 501 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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В больнице коммунарки состоит 351 пациент с коронавирусомВ больнице коммунарки состоит 351 пациент с коронавирусомФото: REUTERS
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Из 501 пациента клиники в Коммунарке диагноз коронавируса подтверждён у 351 человека. Пневмония - 499 людей, сообщил главврач Денис Проценко в своём Facebook.

В реанимации состоят 45 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции лёгких - 23 человека.

Проценко также сообщил, что за последние сутки в больницу поступило 64 человека, а выздоровели и выписались - 48 пациентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что главврач Проценко выздоровел после диагностированного ранее коронавируса. 15 апреля он сообщил, что сдал два теста на COVID-19, результаты обоих были отрицательными.

31 марта Проценко сообщил о том, что заражён COVID-19. Причиной инфицирования врач назвал снижение иммунитета, поскольку в нынешней ситуации медработники работают без выходных, прерываясь лишь на еду и сон. Проценко отметил, что при такой нагрузке все меры предосторожности не спасли его от заражения. После известия о заболевании, врач изолировался в кабинете и продолжил работать удалённо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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