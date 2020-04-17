Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: ФК "Интер" пожертвовал миллион защитных масок

17 Апр 2020 2020-04-17T08:05:13+03:00

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Последние новости о коронавирусе в Италии на 17 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных достигло отметки 168 941, скончались 22 170 человек, а выздоровели - 40 164 человека.

В Италии инфекция распространилась сначала на севере страны, а потом быстро перекинулась на всю территорию. Появился дефицит медицинских масок и антисептика, мест в больницах не хватало, специалистов - тоже. Некоторые страны послали Италии гуманитарную помощь, другие - отправили на выручку своих врачей. Но все равно в стране оказались заражены коронавирусом 10 тысяч медиков, 120 из них - скончались.

В стране до 31 июля введен режим ЧС: закрыты все развлекательные, образовательные, культурные и спортивные центры. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, если нужно выгулять собаку или сходить в магазин, аптеку. За нарушение ограничительных мер - большой штраф. Недавно, например, в Риме оштрафовали местную жительницу, которая решила выгулять свою черепаху.

Да, оставаться дома оказалось не так просто, поэтому итальянцы стали придумывать безопасные для здоровья развлечения. Так, жители одного из городов вышли на балконы, прикрепили бокалы к палкам и стали чокаться с соседями. Забавное видео с вечеринки появилось в сети.

Если говорить о последних новостях о коронавиурсе в Италии на 17 апреля 2020 года, накануне стало известно, что футбольный клуб "Интер" пожертвовал миллион защитных масок на борьбу с инфекцией. Первую партию уже распространяют по регионам страны, вторая будет получена чуть позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773137" frameborder="0"></iframe> Будни самоизоляции в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU