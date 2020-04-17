2020-04-17T08:05:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: ФК "Интер" пожертвовал миллион защитных масок

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Италии на 17 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: общее число зараженных в стране - 168 941Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: общее число зараженных в стране - 168 941Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Италии на 17 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных достигло отметки 168 941, скончались 22 170 человек, а выздоровели - 40 164 человека.

В Италии инфекция распространилась сначала на севере страны, а потом быстро перекинулась на всю территорию. Появился дефицит медицинских масок и антисептика, мест в больницах не хватало, специалистов - тоже. Некоторые страны послали Италии гуманитарную помощь, другие - отправили на выручку своих врачей. Но все равно в стране оказались заражены коронавирусом 10 тысяч медиков, 120 из них - скончались.

В стране до 31 июля введен режим ЧС: закрыты все развлекательные, образовательные, культурные и спортивные центры. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, например, если нужно выгулять собаку или сходить в магазин, аптеку. За нарушение ограничительных мер - большой штраф. Недавно, например, в Риме оштрафовали местную жительницу, которая решила выгулять свою черепаху.

Да, оставаться дома оказалось не так просто, поэтому итальянцы стали придумывать безопасные для здоровья развлечения. Так, жители одного из городов вышли на балконы, прикрепили бокалы к палкам и стали чокаться с соседями. Забавное видео с вечеринки появилось в сети.

Если говорить о последних новостях о коронавиурсе в Италии на 17 апреля 2020 года, накануне стало известно, что футбольный клуб "Интер" пожертвовал миллион защитных масок на борьбу с инфекцией. Первую партию уже распространяют по регионам страны, вторая будет получена чуть позже.

Будни самоизоляции в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортивный юрист спрогнозировал неизбежное снижение стоимости футболистов
Коронавирус в США, последние новости на 17 апреля 2020: власти закупят 50 тысяч аппаратов ИВЛ
Космический корабль с россиянином и американцами вернулся с МКС
Сервис Цифровой пропуск в приложении Моя Москва будет генерировать код для передвижения
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года составило 127 человек
ФНС предложила отслеживать доходы российских семей и создать их реестр
Коронавирус в Италии, последние новости на 17 апреля 2020: ФК "Интер" пожертвовал миллион защитных масок
Число выздоровевших из-за коронавируса в Москве на 17 апреля 2020 года увеличилось до 1 394 человек
351 пациент с коронавирусом проходит лечение в больнице в Коммунарке
В центре Москвы загорелось здание 1910 года постройки
В России резко выросли продажи спортивных товаров
Коронавирус в Турции, последние новости на 17 апреля 2020: в стране выявлено более 70 тысяч случаев заболевания
ВВП Китая упал впервые за 28 лет из-за пандемии коронавируса