Сервис Цифровой пропуск в приложении Моя Москва будет генерировать код для передвижения

17 Апр 2020 2020-04-17T08:29:52+03:00

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Специальный сервис для получения пропуска на поездки по городу появился в приложении "Моя Москва". Он называется "Цифровой пропуск", с его помощью москвичи смогут создать код, который они отправят по СМС на номер 7377 и получат разрешение на поездку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU