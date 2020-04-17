Сервис Цифровой пропуск в приложении Моя Москва будет генерировать код для передвижения
Сервис Цифровой пропуск в приложении Моя Москва начал работу
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Специальный сервис для получения пропуска на поездки по городу появился в приложении "Моя Москва". Он называется "Цифровой пропуск", с его помощью москвичи смогут создать код, который они отправят по СМС на номер 7377 и получат разрешение на поездку.
Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами
ИСТОЧНИК KP.RU