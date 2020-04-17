Коронавирус в США, последние новости на 17 апреля 2020: власти закупят 50 тысяч аппаратов ИВЛ

17 Апр 2020 2020-04-17T08:36:16+03:00

Коронавирус в США, последние новости на 17 апреля 2020: от инфекции скончались уже 33 286 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в США на 17 апреля 2020 года [видео]

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США занимает первое место в мире по распространению коронавируса. По последним новостям на 17 апреля 2020 года, в стране зафиксировано 671 349 случаев заболевания, скончались от инфекции 33 286 человек, выздоровели - 56 236 человек.

В штатах введен режим ЧС: закрыты все бары, рестораны, кафе, музеи, кинотеатры, развлекательные центры, фитнес-клубы, салоны красоты. Американцы могут выходить из дома только для того, чтобы сходить в аптеку, магазин и выгулять собаку. При этом они обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Борьба с инфекцией осложняется тем, что все средства защиты из Национального стратегического резерва почти израсходованы. Некоторые фабрики по производству алкоголя уже начали изготавливать антисептик. В неделю планируется получать до 7500 литров обеззараживающего средства.

Самая тяжелая ситуация на данный момент в Нью-Йорке, где от инфекции скончались уже 11 477 человек. Все больницы в городе переполнены, пациентов размещают в полевых и плавучих госпиталях, в кафедральном соборе.

Между тем, президент США Дональд Трамп сообщил, что страна прошла пик заражения. Планируется обнародовать рекомендации для снятия санитарных ограничений.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 17 апреля 2020 года, власти закупят у компаний Ford Motor и General Electric (GE) 50 тысяч аппаратов ИВЛ. Они изготовят их в июле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769862" frameborder="0"></iframe> Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU