Спортивный юрист спрогнозировал неизбежное снижение стоимости футболистов

17 Апр 2020 2020-04-17T08:54:05+03:00

Михаил Прокопец уверен, что покупок игроков за 150-200 миллионов евро не будет

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Досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса может привести к банкротству ряда профессиональных команд. Ситуация непременно отразится на зарплатах футболистов и ценах трансферов. В этом уверен спортивный юрист Михаил Прокопец.

Сложная финансовая ситуация заставляет клубы пересматривать свои бюджеты, многие пытаются договориться с игроками о снижении выплат.

- Все договариваются в индивидуальном порядке. У кого-то сегодня дела идут хуже, у кого-то лучше. «Краснодар» вообще не стал ничего сокращать, у них всё в порядке с финансами. В «Спартаке» владелец, напротив, испытывает проблемы. В ЦСКА футболисты согласились на понижение окладов на 50—60%, - комментирует RT юрист.

Последствия пандемии будут еще долго отражаться на мировом экономическом рынке. Мало кто из клубов в обозримом будущем сможет платить многомиллионные суммы за игроков.

- Существенно снизятся цены и на трансферном рынке. Этот мыльный пузырь сдуется. В ближайшее время не ждите покупок игроков за €150—200 млн. Цены упадут приблизительно на 30%, - заключает Михаил Прокопец.

Ранее воспитанник московского «Спартака» Андрей Сидельников признался, что совершил все ошибки с деньгами, которые только возможны у профессионального футболиста: давал в долг – не возвращали, покупал недвижимость, не торгуясь, за своим бизнесом не следил. Сегодня он создал курсы, где звезд российского футбола учат не тратить свои деньги. Ее создал бывший вратарь «Спартака» и сборной Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU