В Москве 1 517 пациентов вылечены от коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T09:39:56+03:00

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В Москве врачи вылечили от коронавируса уже 1 517 человек, из них за минувшие сутки - 123, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

- Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 123 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517, - сообщила вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU