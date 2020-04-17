В Москве 1 517 пациентов вылечены от коронавируса
За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 123 человека
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В Москве врачи вылечили от коронавируса уже 1 517 человек, из них за минувшие сутки - 123, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
- Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 123 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517, - сообщила вице-мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU