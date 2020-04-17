В Казахстане заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка
В Казахстане жительница города Алматы, заражённая коронавирусом, родила здорового ребёнка, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.
13 апреля женщину на 39-й неделе беременности доставили в клиническую больницу в результате контакта с больным коронавирусом. Проведённый анализ на коронавирус дал положительный результат.
15 апреля ей сделали кесарево сечение, и на свет появился младенец весом почти три килограмма. Новорождённому сделали тест на COVID-19, и он оказался отрицательным.
- Сразу же у новорождённого взяли анализы, которые показали отрицательный результат. Ребёнок совершенно здоров. Сейчас он находится в детском отделении, - уточнил Абилдаев.
Также отмечается, что женщина в удовлетворительном состоянии, её переведут в инфекционный стационар, а вернуться к ребёнку она сможет после полного выздоровления.
Ранее в Казахстане жительница Кызылординской области с также подтверждённым диагнозом коронавируса родила здорового ребёнка.
Напомним, по состоянию на 17 апреля в Казахстане выявлено 1 470 случаев заражения COVID-19, его жертвами стали 17 человек. В стране 285 выздоровевших.
ИСТОЧНИК KP.RU