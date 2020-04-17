2020-04-17T09:49:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казахстане заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка

До родов она была госпитализирована из-за контакта с заражённым
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Казахстане женщина с коронавирусом родила ребенкаВ Казахстане женщина с коронавирусом родила ребенкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Казахстане жительница города Алматы, заражённая коронавирусом, родила здорового ребёнка, сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

13 апреля женщину на 39-й неделе беременности доставили в клиническую больницу в результате контакта с больным коронавирусом. Проведённый анализ на коронавирус дал положительный результат.

15 апреля ей сделали кесарево сечение, и на свет появился младенец весом почти три килограмма. Новорождённому сделали тест на COVID-19, и он оказался отрицательным.

- Сразу же у новорождённого взяли анализы, которые показали отрицательный результат. Ребёнок совершенно здоров. Сейчас он находится в детском отделении, - уточнил Абилдаев.

Также отмечается, что женщина в удовлетворительном состоянии, её переведут в инфекционный стационар, а вернуться к ребёнку она сможет после полного выздоровления.

Ранее в Казахстане жительница Кызылординской области с также подтверждённым диагнозом коронавируса родила здорового ребёнка.

Напомним, по состоянию на 17 апреля в Казахстане выявлено 1 470 случаев заражения COVID-19, его жертвами стали 17 человек. В стране 285 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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