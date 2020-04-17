Врач оценил эффективность лечения COVID-19 переливанием плазмы крови от переболевших

17 Апр 2020 2020-04-17T10:20:28+03:00

Медик рассказал о тонкостях процедуры и шансах на выздоровление

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На сегодняшний день самым эффективным способом лечения коронавирусной инфекции считается переливание плазмы крови от переболевших COVID-19.

Заведующий отделением переливания крови сердечно-сосудистый хирург НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева Алексей Купряшов рассказал подробнее о данном методе и оценил шансы пациентов, которые получают данную терапию, на выздоровление.

Врач отметил, что данный способ ранее активно применяется для лечения бактериальных инфекций, для лечения вирусных заражений метод является новым

- Иммунная система пытается уничтожить любые чужеродные антигены и молекулы с помощью антител. Введение вакцины — ослабленного или каким-то образом модифицированного микроорганизма — формирует активный иммунитет, в ответ образуются антитела, которые будут удалять вирусы из организма, - рассказывает врач.

Особенно такой метод лечения актуален для тяжелых пациентов, которые находятся на грани искусственной вентиляции лёгких. Для этих пациентов терапия может быть последним шансом.

Медики признают, что данная терапия несет в себе определенные риски.

- Они связаны с применением компонентов крови. Особенно необходимо отметить возможное осложнение — острое повреждение лёгких, которое возможно при переливании плазмы, - говорит Куприяшов RT.

Ранее ученые из МГУ объяснили у кого уже есть иммунитет к коронавирусу и от чего зависит тяжесть болезни. эксперты сходятся во мнении, что самое эффективное лечение именно сывороткой с антителами.

ИСТОЧНИК KP.RU