Опрос: как россияне справляются с финансовыми трудностями во время кризиса

17 Апр 2020 2020-04-17T10:25:41+03:00

49% опрошенных в случае нехватки средств на повседневные нужны брали деньги в долг у своих близких, реже россияне берут кредиты в банке или оформляют кредитные карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Россияне чаще всего занимают денежные средства у своих родственников или знакомых, чем берут кредиты или ищут дополнительные источники заработка во время финансовых трудностей. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра НАФИ, проведя опрос среди жителей государства.

49% опрошенных в случае нехватки средств на повседневные нужны брали деньги в долг у своих близких, реже россияне берут кредиты в банке или оформляют кредитные карты (13 и 19 процентов соответственно). И только около 4% жителей страны обращались в ломбард или микрофинансовые организации.

Каждый третий житель России, по данным экспертов, старался максимально сократить свои расходы при нехватке денег. Чаще других такой стратегии финансового поведения придерживались пожилые люди (43%). Только 15% нуждающихся отмечали, что старались найти дополнительную работу или подработку, а около 8% использовали финансовую «подушку безопасности» и свои сбережения, которые копили в виде наличных средств или на банковском счете.

- Ситуация с пандемией, которая сложилась в настоящее время в России, значительно снижает доходы жителей. Но вместе с тем снижаются и расходы, и это станет главным путем выхода из сложных финансовых ситуаций для россиян. По прогнозам специалистов, нас ждет спад экономического роста многие домохозяйства столкнутся с необходимостью балансировать свои снизившиеся доходы с расходами в новых условиях, - сказала Елена Никишова, глава направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ.

По данным центра, чаще всего с нехваткой денег сталкиваются рабочие (39%) и обслуживающий персонал (37%). Доля столкнувшихся с финансовыми проблемами одиноких матерей также высока (59%). Также сильно влияет экономический кризис и снижение уровня доходов на одиноких пенсионеров и многодетные семьи.

- По результатам анализа, «финансовой подушки» жителю России хватит примерно на 63 дня, поэтому финансовые трудности коснутся всех. Постепенно будут более востребованы другие источники получения денежных средств. При этом займы в финансовых организациях будут затруднительны в силу ужесточения требований к заемщикам. Поэтому главным механизмом адаптации к ситуации будет сокращение потребления, что в свою очередь замедлит восстановление темпов экономического роста, - заключила специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU