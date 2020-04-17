Москвич переоделся полицейским, чтобы погулять по городу во время самоизоляции
Сотрудники столичной полиции по Басманному району 17 апреля задержали местного жителя, который переоделся в форменную одежду правоохранителей, чтобы нарушить режим самоизоляции и прогуляться по городу. Об этом рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Мужчину в полицейской форме сотрудники правоохранительного органа нашли в Хохловском переулке. 32-летний нарушитель находился на расстоянии 500 метров от своего дома вопреки требованиям режима повышенной готовности в Москве и нарушил самоизоляцию.
В отношении задержанного жителя российской столицы полицейские составили протоколы об административных правонарушениях за незаконное ношение форменной полицейской одежды, которая, кстати, была со всей необходимой символикой государственных правоохранительных органов, и за нарушения изоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что режим всеобщей самоизоляции в российской столице власти города ввели, чтобы предотвратить дальнейшее распространения коронавирусной инфекции. Для передвижения по Москве на личном автомобиле или общественном транспорте жителям города необходимо оформить специальные цифровые пропуска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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