Роскачество дало совет по выбору «правильного» кагора к Пасхе

17 Апр 2020 2020-04-17T12:44:19+03:00

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В преддверии Пасхи эксперты Роскачества посоветовали как выбрать «правильное» вино к празднику. 19 апреля верующие христиане отмечают светлый праздник. До этого времени соблюдается строгий пост, последняя неделя является особенно важной. Только на Пасху разрешается отведать сдобные куличи и выпить вина.

Выбор подходящего напитка дело не самое простое. Эксперты рассказывают, что качественное церковное вино обладает сложным и приятным обволакивающим вкусом. Естественно, качество стоит недешево, за 100-150 рублей бутылку такого вина не купишь.

Минимальная крепость классического кагора — 16%. Содержание сахара — от 160 граммов до 200 граммов на кубический дециметр. Коллекционные вина дополнительно выдерживают в дубовых бочках до трех лет.

А вот некрепленые церковные вина называть кагором не стоит. Они могут заметно отличаться по вкусу.

Часто церковному вину приписывают лекарственные свойства, но злоупотреблять им не стоит. Для профилактики при недомогании рекомендуется в день пить не больше столовой ложки. Напитом стоит предварительно подогреть на огне, чтобы выпарить алкоголь.

Норма «бокал в день» для здорового человека составляет 150–200 граммов.

Не стоит забывать про то, что в вине содержится большое количество сахара и это может стать дополнительной нагрузкой для печени и поджелудочной железы, пишет Пятый канал.

Ранее в РПЦ рассказали, как в 2020 году пройдет процедура освящения куличей. Учитывая ситуацию с коронавирусом храмы будут работать по измененным правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU