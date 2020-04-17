В Нахимовском морском училище 31 воспитанник заражён коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T13:32:26+03:00

Минобороны сообщило, что у 31 воспитанника Нахимовского училища в Москве обнаружен коронавирус Фото: Александр ГЛУЗ

Состояние всех заболевших в норме, их перевели на карантин

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В Москве коронавирус обнаружен у 31 воспитанника Нахимовского морского училища, сообщили представители Министерства обороны России.

Всего учится и проживает в Нахимовском морском училище 155 человек.

- В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты, - рассказали в ведомстве.

Все воспитанники находятся под круглосуточным контролем медиков, ни у одного из них нет симптомов заболеваний дыхательных путей и повышенной температуры.

Предположительной причиной заражения в Минобороны называют контакт преподавателей с людьми вне училища.

Всех заболевших коронавирусом воспитанников переместили в санаторий Минобороны на срок карантина, а преподавателей - в обсервацию.

Также в министерстве отметили, что никто из заразившихся учеников не участвовал в тренировках парадных расчётов в Алабине.

ИСТОЧНИК KP.RU