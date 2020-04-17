В Нахимовском морском училище 31 воспитанник заражён коронавирусом
В Москве коронавирус обнаружен у 31 воспитанника Нахимовского морского училища, сообщили представители Министерства обороны России.
Всего учится и проживает в Нахимовском морском училище 155 человек.
- В рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования на коронавирусную инфекцию пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты, - рассказали в ведомстве.
Все воспитанники находятся под круглосуточным контролем медиков, ни у одного из них нет симптомов заболеваний дыхательных путей и повышенной температуры.
Предположительной причиной заражения в Минобороны называют контакт преподавателей с людьми вне училища.
Всех заболевших коронавирусом воспитанников переместили в санаторий Минобороны на срок карантина, а преподавателей - в обсервацию.
Также в министерстве отметили, что никто из заразившихся учеников не участвовал в тренировках парадных расчётов в Алабине.
ИСТОЧНИК KP.RU