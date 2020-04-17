Иван Охлобыстин: "Мне надоело сниматься"

17 Апр 2020 2020-04-17T12:57:32+03:00

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Каждый день телеведущая Арина Шарапова ходит в "виртуальные" гости к российским знаменитостям в эфире радио "Комсомольская правда". В этот раз с ней на связь вышел известный актер Иван Охлобыстин, который рассказал, чем занимался до самоизоляции и как сейчас зарабатывает на жизнь.

- Мне надоело сниматься, честно говоря. Я с удовольствием снимаюсь, потому что это самое денежное. У меня большая семья, надо кормить. Но если бы были возможность, я бы, конечно, от литературы питался, - сказал актер в эфире радио "Комсомольская правда".

Охлобыстин напомнил, что он заканчивал режиссерский факультет. Судя по всему страсть к режиссуре и литературе в нем так и не утихла. Актер рассказал, что в последнее время очень много пишет, старается поменять свой основной вид деятельности.

- У меня чуть-чуть другой типа даже требований дисциплинарно-эстетических к себе самому, - заключил Охлобыстин.

ИСТОЧНИК KP.RU