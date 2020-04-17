В Кремле заявили, что меры поддержки бизнеса недостаточно эффективны

17 Апр 2020 2020-04-17T12:58:56+03:00

Песков отметил, что граждане и предприниматели сталкиваются с проблемами в банках

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В Кремле эффективность мер поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса назвали недостаточными.

- Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются. И, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это всё работает, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU