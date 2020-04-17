В Кремле заявили, что меры поддержки бизнеса недостаточно эффективны
Песков отметил, что граждане и предприниматели сталкиваются с проблемами в банках
Изменить размер текста:
В Кремле эффективность мер поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса назвали недостаточными.
- Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы, они сейчас анализируются. И, безусловно, состоятся еще обсуждения того, как это всё работает, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ИСТОЧНИК KP.RU