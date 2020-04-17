Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T13:38:41+03:00

Это касается только тех пенсионеров, которые не перешли на удаленную работу или не взяли отпуск в этот период времени

Изменить размер текста: A A

Всем работающим россиянам старше 65 лет будут выданы электронные больничные листы на период с 20 по 30 апреля. Такое решение было принято с связи с продлением режима самоизоляции.

- Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова приводит ТАСС.

Больничные смогут получить только те пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу или не взяли отпуск.

Оплачиваться они будут за счет средств Фонда социального страхования. Деньги поступят напрямую работнику через 7 дней после оформления больничного листа.

Расчет больничного проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет временная нетрудоспособность будет оплачиваться в 100% размере. Размер пособия будет рассчитываться исходя из заработка сотрудника за последние два года. При этом он не должен превышать 69,9 тысяч рублей в месяц.

КСТАТИ

Ученые объяснили, почему коронавирус так опасен для пожилых людей

С возрастом усиливается эффект, который называют “сумерками иммунитета” (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU