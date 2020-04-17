Глава ФМБЦ объяснил, зачем здоровым людям надевать маску, выходя на улицу

17 Апр 2020 2020-04-17T13:31:24+03:00

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Глава Федерального медицинского биофизического центра им. А. И. Бурназяна доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Самойлов объяснил, зачем здоровому человеку надевать маску, отправляясь на улицу.

Эксперт напоминает, что данное средство защищает как здоровых, так и больных людей. Актуальнее носить маску тому, кто уже заболел – это поможет не стать разносчиком бактерий. К тому же, маска удерживает от того, чтобы лишний раз дотронуться до лица руками.

- У маски некая дисциплинирующую роль. Вирус может передаваться контактным путем. Когда мы идем в магазин, еще куда-то, берем рукой ручку двери, чтобы мы не смогли себя тронуть, почесать нос, уголок рта, глаза и не произошел контактный путь заражения. С этими функциями маска безусловно справляется, — обратил внимание глава ФМБЦ.

Еще одно важное средство защиты – это одноразовые перчатки. Про них тоже не стоит забывать, так как это защищает от контакта с различными поверхностями. Важно правильно надевать и снимать их, тогда вероятность заражения будет сведена к минимуму.

- Не всегда у человека имеется возможность помыть руки. Поэтому на улице лучше быть в перчатках, - пояснил Самойлов Пятому каналу.

Ранее появилась, что МЧС не рекомендует носить маски на улице. В ведомстве пояснили, что маска уместна, если человек находится в местах массового скопления людей, - например, в общественном транспорте, в магазине, а также при уходе за больным. А вот во время прогулки на открытом воздухе - если вы просто идёте по улице или выгуливаете собаку, если на близком расстоянии нет других граждан, не стоит, лучше дышать свежим воздухом.

ИСТОЧНИК KP.RU