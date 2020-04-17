В Минздраве рассказали о разработке робота для забора анализов на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T13:34:28+03:00

Сейчас очень важно обеспечить значительную дистанцию между врачами и пациентами

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В скором времени инфекционистам медицинского сообщества представят нового робота, которые может бесконтактным способом забирать анализы на коронавирус у пациентов. Устройство создано на основе российского хирургического робота, рассказал главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.

В сложившихся эпидемиологических обстоятельствах, когда под угрозой находятся жизнь и здоровье не только пациентов, но и медиков, крайне важно обеспечить необходимую дистанцию между больными и врачами.

- Новый робот позволит почти бесконтактно специалисту, который находится за стеклом, в помещении с разряженным воздухом, через специальные отверстия достичь горла пациента, не используя рук, с помощью удаленного контроллера. Затем робот возьмет анализ и доставит его в пробирку, - рассказал врач в интервью РИА Новости.

Дмитрий Пушкарь отметил, что разработка пока что не отправлена на лицензирование в Роспотребнадзор, поскольку сначала нужно, что ее восприняло медицинское сообщество в лице российских специалистов по эпидемиологии.

- Робота необходимо клинически испытать. Это не займет много времени. Затем мы планируем, конечно, его отправить на лицензирование, - добавил главный уролог министерства здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» поговорила с российским разработчиком самого точного в мире экспресс-теста для диагностики коронавирусной инфекции. Мы выяснили, сколько времени заняла разработка системы тестирования, насколько отечественные технологии опережают иностранные аналоги и сколько времени теперь займет диагностика COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU