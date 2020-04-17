В Роспотребнадзоре объяснили, как вернуть деньги за отменённый из-за пандемии перелёт

17 Апр 2020 2020-04-17T14:02:54+03:00

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Если поездка отменилась из-за введённых ограничений и режима самоизоляции, отмена считается вынужденной, что позволяет вернуть деньги за билет и сборы даже по невозвратному тарифу, сообщили в Роспотребнадзоре.

Это правило действительно даже если страна ввела ограничения уже после оформления тура или покупки авиабилета. При этом россияне также могут и перенести поездку.

- При отмене или изменении рейса за рубеж российской авиакомпанией пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку (включая сборы). Иностранные авиакомпании, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом случае должны вернуть сумму, равную уплаченному тарифу, - уточнили в ведомстве.

Билеты на поездку поездом с 11 апреля по 1 июня можно сдать до 1 июня, также всю стоимость даже на невозвратный тариф. Деньги вернут пассажиру, который не может уехать из-за карантина, однако он должен показать справку или лист нетрудоспособности с кодом "03".

Вернуть деньги за проживание в иностранной гостинице можно, написав заявление на официальном сайте отеля. Потребовать свои деньги обратно можно, ссылаясь на обстоятельства, не зависящие от воли сторон, либо воспользоваться чарджбэком - процедурой отмены операции по картам отдельных платежных систем, сообщает Интерфакс.

В сообщении также отметили, что если гражданин отменяет поездку без введения ограничительных мер, деньги ему вернут только учитывая понесённые компанией расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU