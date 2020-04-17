2020-04-17T13:53:05+03:00
Общество

Эксперт посоветовал, как уберечься от мошенничеств с цифровыми пропусками в Москве

Жителям столицы советуют пользоваться только официальными каналами получения документа
Елена АКИМОВА
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Эксперт посоветовал как не попасться на удочку мошенника, оформляя цифровой пропускЭксперт посоветовал как не попасться на удочку мошенника, оформляя цифровой пропускФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал, как уберечься от мошенничества с получением пропуска на передвижение в Москве.

- Стоит пользоваться только официальными источниками информации. Не доверяйте посредникам, которые обещают оформить разрешение по упрощенной схеме. Тут риски очень велики,- говорит Ульянов.

Ничего принципиально нового в данной схеме мошенничества нет – преступники попытаются получить персональные данные человека и подобрать ключик к его счетам.

- Я допускаю, что где-то реально сидят люди на местах и могут помочь с оформлением какого-то пропуска. Но в любом случае, это отход от официальной схемы, что так или иначе является нарушением, если не преступлением. В большинстве случаев, никакой помощи по факту не будет, мошенники рассчитывают получить деньги, - комментирует специалист ИА «НСН».

Ранее сайт kp.ru рассказывал про цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому они необходимы. выдавать документы стали с 15 апреля и в первый день в метро собралась огромная очередь.

Мошенники всех мастей сегодня похлеще коронавируса. Пользуются тем, что москвичи всех возрастов сидят дома в самоизоляции или на карантине. Фальшивые газовики, санитарные врачи, социальные работники ходят по квартирам, звонят на мобильники, скидывают ссылки на электронку - и, прикрываясь вирусом, берут на испуг.

О самых популярных способах обмана рассказали эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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