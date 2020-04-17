В Германии допустили приём гуманитарной помощи из России

17 Апр 2020 2020-04-17T14:31:36+03:00

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Лидер немецкой партии АдГ (AfD) Тино Крупалла ответил на вопрос «КП», возможна ли помощь Германии со стороны России для борьбы с коронавирусом (по аналогии с гуманитарными миссиями РФ в Италии или Сербии):

— Сейчас немецкая система здравоохранения способна помочь всем пациентам на высоком уровне. Клиники на юге ФРГ даже принимали тяжело больных пациентов из [французского] Эльзаса или северной Италии, чтобы облегчить состояние их больниц. Мы надеемся, что нам не понадобится помощь из-за рубежа, но в случае, если произойдёт иное, Россия, конечно, является желанным партнером, — подчеркнул собеседник.

Полную версию интервью с новым лидером третьей по численности в Бундестаге партии (и единственной последовательно выступающей за отмену антироссийских санкций) читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU