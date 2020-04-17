2020-04-17T14:40:18+03:00
Общество

На портале госуслуг РФ стала доступна электронная трудовая книжка

Данные о своей трудовой деятельности теперь можно загрузить из личного кабинета
Ксения АНУФРИЕВА
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Россияне смогут получать все необходимые сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале государственных услуг России.Россияне смогут получать все необходимые сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале государственных услуг России.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Россияне смогут получать все необходимые сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на Едином портале государственных услуг России. Данные можно выгрузить в виде скана выписки или прислать на электронную почту. При этом полученная бумага будет являться юридически значимым документом, заверенным электронной подписью Пенсионного фонда, сообщает 17 апреля Минкомсвязь.

Граждане смогут удобным способом получить данные о трудовых событиях: приеме на работу, переводу на другую должность, увольнении и так далее. Сначала они должны будет дать свое согласие на ведение трудовой книги в цифровом виде, а их работодатель – предоставить форму сведений о трудовой деятельности сотрудников в Пенсионный фонд.

Уточняется, что сведения, которые были внесены в трудовую книжку до введения данного документа в электронном виде, в личном кабинете на портале госуслуг отображаться не будут.

Напомним, что закон о введении в стране трудовых книжек в электронном виде начался действовать с 1 января текущего года. При этом в течение всего года сотрудники могут выбрать между бумажной и электронной версией этого документа.

Как ранее сообщал сайт kp.ru из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и введенных властями ограничений многие россияне стали жаловаться на принуждение к увольнению со стороны работодателя и неоплачиваемые отпуска во время объявленных президентом нерабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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