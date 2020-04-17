Курс евро на 18-20 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

17 Апр 2020 2020-04-17T14:25:49+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник 18-20 апреля. Евро подешевел на 1 рубль 16,8 копейки и составил 80,1 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 17 апреля курс евро опустился на 0,7% до 79,82 рубля.

Напомним, в настоящий момент на мировом рынке наблюдаются нестабильная ситуация с ценами на нефть и связанное с этим колебание валют. 13 апреля состоялась новая сделка ОПЕК+, страны-экспортеры договорились о сокращении добычи нефти в целях стабилизации цен. В мае и июне сокращение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Однако многие эксперты уверяют, что цены на нефть в ближайшее время точно не поднимутся, но и не упадут еще больше.

- Для более существенного роста котировок необходимо восстановление спроса на нефть, которое может произойти уже после того, как страны отменят карантинные мероприятия, - утверждают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU