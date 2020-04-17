В России за сутки проводят более 100 тысяч тестов на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T15:08:39+03:00

Число заболевших растёт каждый день ещё и потому, что большее количество людей обследуют

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В России за сутки проводят 103,5 тысячи анализов на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что в течение последних полутора месяцев в России выросло как количество, так и качество проводимых тестов.

Количество выявленных заболевших в сутки растёт увеличивается, поскольку большее число людей обследуют, добавила Попова.

Она также отметила, что Россия сохраняет очень плавный и медленный темп прироста заболеваемости коронавирусом, менее 20% в день, около 14-17% в сутки.

Сайт kp.ru сообщал, что 80% заболевших коронавирусом в России - это люди младше 60 лет, 5% заболевших составляют дети.

- Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50% от всех заразившихся, - добавила глава Роспотребнадзора во время своего выступления на брифинге.

ИСТОЧНИК KP.RU