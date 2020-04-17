80% заболевших коронавирусом в России младше 60 лет
80% заболевших коронавирусом в России - это люди младше 60 лет. 5% заболевших составляют дети. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что люди старше 65 лет подходят к самоизоляции наиболее ответственно и соблюдают её лучше остальных.
- Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50% от всех заразившихся, - добавила Попова во время своего выступления на брифинге.
По словам Поповой, ежедневно в России проводится 103,5 тысяч исследований на коронавирус в сутки. Глава Роспотребнадзора добавила, что доля болеющих пневмонией среди заразившихся коронавирусом в России не растет.
Напомним, по состоянию на 17 апреля в России зафиксировано 32 008 случаев заболевания. За последние сутки вирусом заразились 4 070 человек. Также стало известно о том, что в России не осталось ни одного региона, где нет коронавируса. Последним субъектом, где была обнаружена инфекция стала Республика Алтай.
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ИСТОЧНИК KP.RU