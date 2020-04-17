2020-04-17T14:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

80% заболевших коронавирусом в России младше 60 лет

5% составляют дети, сообщил Роспотребнадзор
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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80% заболевших коронавирусом в России - люди младше 60 лет80% заболевших коронавирусом в России - люди младше 60 летФото: Александр ГЛУЗ
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80% заболевших коронавирусом в России - это люди младше 60 лет. 5% заболевших составляют дети. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что люди старше 65 лет подходят к самоизоляции наиболее ответственно и соблюдают её лучше остальных.

- Доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50% от всех заразившихся, - добавила Попова во время своего выступления на брифинге.

По словам Поповой, ежедневно в России проводится 103,5 тысяч исследований на коронавирус в сутки. Глава Роспотребнадзора добавила, что доля болеющих пневмонией среди заразившихся коронавирусом в России не растет.

Напомним, по состоянию на 17 апреля в России зафиксировано 32 008 случаев заболевания. За последние сутки вирусом заразились 4 070 человек. Также стало известно о том, что в России не осталось ни одного региона, где нет коронавируса. Последним субъектом, где была обнаружена инфекция стала Республика Алтай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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