Путин обсудил с Макроном ситуацию с коронавирусом
В ходе телефонного разговора президент Франции и России, Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 и проинформировали друг друга о мерах по минимизации негативных социально-экономических последствий от распространения инфекции. Об этом сообщили в Кремле
Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон поблагодарил российского коллегу за помощь в возвращении на родину граждан Франции, а также за транспортировку через Россию медицинских средств и оборудования.
Кроме того, главы государств обсудили инициативу французского лидера по всеобщему прекращению огня во время пандемии и возможность организации видеосаммита «пятерки» Совета Безопасности ООН.
Напомним, накануне Макрон объявил о продлении введенного с 17 марта из-за коронавируса режим самоизоляции до 11 мая, а массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля.
ИСТОЧНИК KP.RU