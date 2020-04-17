2020-04-17T15:19:38+03:00
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию с коронавирусом

Французский лидер поблагодарил президента России за помощь в возвращении на родину граждан Франции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эммануэль Макрон и Владимир ПутинЭммануэль Макрон и Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора президент Франции и России, Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию с коронавирусом COVID-19 и проинформировали друг друга о мерах по минимизации негативных социально-экономических последствий от распространения инфекции. Об этом сообщили в Кремле

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон поблагодарил российского коллегу за помощь в возвращении на родину граждан Франции, а также за транспортировку через Россию медицинских средств и оборудования.

Кроме того, главы государств обсудили инициативу французского лидера по всеобщему прекращению огня во время пандемии и возможность организации видеосаммита «пятерки» Совета Безопасности ООН.

Напомним, накануне Макрон объявил о продлении введенного с 17 марта из-за коронавируса режим самоизоляции до 11 мая, а массовые мероприятия в стране не будут проводить как минимум до середины июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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