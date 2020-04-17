В России временно изменили порядок признания семьи малоимущей

17 Апр 2020 2020-04-17T15:06:37+03:00

Теперь, чтобы признать семью малоимущей и имеющей право на государственную поддержку, необходимо рассчитать среднедушевой доход ее членов за период, которые предшествовал дню обращения за пособием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь предыдущий доход гражданина, ставшего безработным, не будет учитываться

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Депутаты Государственной думы приняла закон, который изменяет порядок признания семьи малоимущей. Нормативный акт позволяет на учитывать предыдущий доход жителя России, которые стал безработным к моменту обращения за пособием.

Теперь, чтобы признать семью малоимущей и имеющей право на государственную поддержку, необходимо рассчитать среднедушевой доход ее членов за период, которые предшествовал дню обращения за пособием. В зависимости от конкретной меры поддержки этот период, как правило, составляет 3-12 месяцев.

При этом в доходе семьи учитывается также доход гражданина, которые во время подачи заявления является безработным. В таком случае учет дохода от труда за минувший период не позволяет семье, являющейся малоимущей на момент подачи заявления, претендовать на получение социальной поддержки.

Новый закон, принятый депутатами, убирает из семейных доходов доходы безработных граждан от трудовой деятельности, полученные за прошлый период.

Принятие такого нормативного акта должно способствовать более адресному и эффективному предоставлению мер государственной поддержки малоимущим. Пока что закон приняли на временной основе: он будет действителен до конца декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU