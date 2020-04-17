2020-04-17T15:20:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа категория жителей Москвы, которая чаще всех нарушает ограничения по коронавирусу

Самые активные нарушители самоизоляции – молодые люди
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве правоохранительные органы составили уже более 13,5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляцииВ Москве правоохранительные органы составили уже более 13,5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наиболее часто установленные в российской столице ограничения по передвижению из-за распространения коронавирусной инфекции нарушает молодежь и местные жители среднего возраста. Об этом 17 апреля сообщил министр столичного правительства и руководитель главного контрольного управления Евгений Данчиков.

- Чаще остальных ограничения и самоизоляцию нарушают молодые и активные жители столицы – подростки, молодежь, а также люди среднего возраста, - рассказал Евгений Данчиков.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Москве правоохранительные органы составили уже более 13,5 тысяч протоколов за самовольное нарушение самоизоляции без веской причины. Общая сумма административных штрафов по данным нарушения в российской столице уже превысила 54 миллиона рублей. Только за минувшие сутки в Москве выявили полторы тысячи таких нарушений.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как житель столицы переоделся в полицейскую форму, чтобы выйти на улицу и погулять по города. Правоохранители оперативно задержали находчивого мужчину, и теперь ему придется понести наказание за нарушение самоизоляции.

Тем временем в России уже не осталось ни одного региона, где врачи не выявили бы заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки коронавирус обнаружили у 4070 жителей страны, больше всего из них оказались именно в столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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