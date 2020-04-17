Курс доллара на 18-20 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Центральный банк опубликовал официальный курс валют на выходные и понедельник 18-20 апреля. Доллар подешевел на 76,8 копеек и составил 73,94 рубля, следует из данных ЦБ.
Ранее утром 17 апреля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал на 1% до отметки в 73,43 рубля.
Колебания курсов валют связано с нестабильными ценами на нефть. 13 апреля состоялась сделка ОПЕК+, в ходе которой страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти в мае-июне на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Однако аналитики утверждают, что цены на черное золото, если и повысятся, то точно не сразу. Дело в том, что из-за карантинных мер по всему миру спрос на нефть сократился примерно на 20-25 миллионов баррелей в сутки. Для повышения цен на сырье необходимо восстановление спроса, которое может произойти только после отмены карантинных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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