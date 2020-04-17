Медведев не исключил ужесточения мер в связи коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T15:37:36+03:00

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил возможность ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса в стране, но отметил, что такого развития событий хотелось бы избежать.

«Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то ещё более жёсткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этого сценария избежать», — передают РИА Новости слова политика

Текущие меры по противодействию развития заболевания Медведев назвал адекватными ситуации, которая, однако «развивается в тревожном ключе». Он также добавил, что считает безответственными рассуждения людей о том, что коронавирус их не затронет или пройдет в легкой, бессимптомной форме.

Напомним, ранее зампредседателя Совбеза сообщил, что в связи с коронавирусом в некоторых отраслях экономики сложилась очень сложная ситуация, которую он даже назвал коллапсом. «То есть, просто ничего нет.», - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU