Максимальные выплаты безработным увеличат с 8 до 12 тысяч рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T16:37:28+03:00

Пособие будут получать граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о повышение максимальной выплаты по пособию по безработице до 12 130 рублей в месяц.

Соответствующие пособие будут получать граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости. Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев: с апреля по июнь.

Временно безработные граждане, у которых есть несовершеннолетние дети, получат дополнительные выплаты в размере 3000 рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Напомним, максимальная выплата безработном была ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что число безработных россиян с начала года выросло на 44 тысячи. Таким образом, общее число безработных в России, с учетом тех, кто встал на биржу труда до 2020 года, составляет 735 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU