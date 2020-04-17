"Три месяца при условии строгой дисциплины": Врач рассказал, когда уйдет коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T16:07:35+03:00

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, через какое время в России наступит пик коронавируса и когда мы наконец сможем вернуться к обычной жизни. По его словам, единственное место в мире, которое пережило все стадии распространения инфекции - рост, пик и спад - это провинция Ухань в Китае. Смотря на их динамику, мы можем предсказать, каким будет развитие ситуации у нас.

В Китае распространение коронавируса длилось 78-79 дней, то есть почти три месяца. Если считать, что в России все началось 6 марта, то при хорошем стечении обстоятельств через три месяца (апрель, май, июнь) инфекция сойдет на нет.

- Но это с учетом их дисциплинированности и их огромных совершено средств, которые они потратили на соблюдение строжайшего карантина, блокировка городов, блокировка частей города, отсутствие перемещения между провинциями. Если мы будем вести себя хуже, чем китайцы, у нас это затянется на более длинный срок, - рассказал Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

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ИСТОЧНИК KP.RU