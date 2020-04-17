"Береженого Бог бережет": Путин рассказал о работе по созданию коечного фонда

17 Апр 2020 2020-04-17T16:21:12+03:00

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Все больницы должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами, чтобы быть готовыми к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Российский лидер рассказал о работе по созданию коечного фонда для борьбы с распространением инфекции. По его словам, уже подготовили 72% фонда, а вся работа по его созданию должна быть завершена к 28 апреля.

"Даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов, береженого бог бережет", - отметил глава государства.

Путин призвал власти регионов подготовить систему здравоохранения к борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что готовность к борьбе с коронавирусом должна быть не только в крупных агломерациях.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей реи президент подеркнул, что еще очень многое нужно сделать по всей стране, в каждом регионе в связи с коронавирусом. Он предупредил, что пик коронавируса еще не пройден и отметил рост заболеваемости, а риски, связанные с распространением коронавируса, по-прежнему высоки.

ИСТОЧНИК KP.RU