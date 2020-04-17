2020-04-17T16:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В России пять препаратов от коронавируса находятся на клинических испытаниях

В ближайшее время ожидается регистрация 7 диагностических систем для выявления COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
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Арсенал российских медицинских работников сейчас насчитывает 12 отечественных тест-систем для диагностики коронавирусаАрсенал российских медицинских работников сейчас насчитывает 12 отечественных тест-систем для диагностики коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В настоящее время на территории России на клинических испытаниях находятся пять препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Скоро ожидается регистрация еще семи отечественных диагностических систем для выявления заболевания. Об этом 17 апреля на совещании в режиме видеоконференции с президентом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

- Арсенал российских медицинских работников сейчас насчитывает 12 отечественных тест-систем для диагностики коронавируса, - отметил глава министерства.

Он подчеркнул, что за минувшие два месяца 1,2 миллиона врачей в государстве были переподготовлены для борьбы со смертельной инфекцией на фоне распространения пандемии.

Как сообщал сайт kp.ru, на совещании Владимир Путин отметил, что в стране подготовили 72% коечного фонда, а вся работа по его формированию должна быть завершена к 28 апреля. Президент призвал власти всех регионов подготовить систему здравоохранения для борьбы с инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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