2020-04-17T16:48:02+03:00
Экономика

Цена нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002

Стоимость барреля «черного золота» сорта Brent снизилась до 28 долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002Цена нефти марки WTI упала ниже 18 долларов за баррель впервые с января 2002Фото: REUTERS
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В пятницу, 17 апреля, стоимость майских фьючерсов смеси WTI упала до отметки ниже 18 доллара за баррель, впервые за 18 лет - с 18 января 2002 года.

В ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть марки WTI потеряла в цене более двух долларов (10,37%). При этом в моменте стоимость опускалась до отметки минимальной с ноября 2001 года - 17,65 долларов за баррель

Тем временем цена эталонной североморской нефтяной смеси марки Brent на бирже ICE в Лондоне потеряла только 0,2 доллара (0,72%) и опустилась до отметки 28,02 доллара за баррель. При этом в моменте стоимость сырья упала до 29,95 доллара.

Напомним, «черное золото» дешевеет с начала текущей недели. В понедельник, 13 апреля, Brent потеряла в цене 5,36% стоимость упала до отметки 30,04 доллара за баррель. WTI снижалась на 5,98%, до 21,07 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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