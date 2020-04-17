2020-04-17T16:55:24+03:00
Общество

Дэвид Бекхэм приехал домой к своему 70-летнему фанату и подарил ему подарки

Для пенсионера приезд звезды стал настоящим сюрпризом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Дэвид Бекхэм сделал сюрприз своему 70-летнему фанатуДэвид Бекхэм сделал сюрприз своему 70-летнему фанатуФото: REUTERS
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Британский футболист Дэвид Бекхэм в очередной раз покорил сердца поклонников благородным поступком. Он сделал сюрприз своему 70-летнему фанату и, по совместительству, тезке Дэвиду Робертсу. Пожилой мужчина уже много лет борется с онкологическим заболеванием. Дабы поддержать Робертса, футболист вместе с организацией Age Concern приехал к нему домой, где пенсионер живет с женой и сыном. Приезд звезды стал приятным шоком для пенсионера.

Соблюдая все правила социальной дистанции, Бекхэм вручил Робертсу сумку подарков и пожелал скорейшего выздоровления.

- Дэвид стоял прямо у меня под дверью! Единственное, что я смог сказать: "Привет, как дела?" Он очень славный малый. Мы немного поговорили о том, что будет с футболом в этом сезоне, о "Манчестер Юнайтед", а еще о том, что я болею за "Ливерпуль", - рассказал Робертс.

Позже он предположил, что для футболиста эта встреча была не менее важна, чем для него самого, так как они уже давно знают друг друга. Команда Бекхэма заботится о мужчине с декабря, с тех пор, как ему сделали операцию, пишет издание Mirror UK.

ИСТОЧНИК KP.RU

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