2020-04-17T17:02:32+03:00
Общество

На сбежавшего из больницы в Подмосковье мужчину c COVID-19 завели уголовное дело

Полиция уже установила местонахождение беглеца и отвезла его в стационар
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В отношении больного коронавирусом COVID-19, которой сбежал из больниц в Подмосковье завели уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по городскому округу Жуковский в отношении местного жителя 1970 года рождения, который самовольно покинул медицинское учреждение, зная о диагностируемой у него коронавирусной инфекции и запрете на передвижение, возбуждено уголовное дело», - заявила она.

Петрова утонила, что правоохранительные органы уже установили местонахождение беглеца и отвезли его обратно в стационар. Однако она отметила, что своими действиями мужчина создал угрозу массового заражения граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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