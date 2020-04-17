Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна обязательно победит эпидемию коронавируса, однако прежде всего необходимо обратить внимание на развитие систем здравоохранения.
«Россия обязательно победит эту эпидемию. И победа будет тем весомее, если мы сделаем систему здравоохранения во всей стране более эффективной, качественной и доступной», - заявил глава государства.
Российский лидер отметил, что столица первая столкнулась с проблемой коронавируса, но сейчас возникла необходимость помогать регионам, куда пришло заболевание, но где нет столько коек и ведомственных учреждений, как в Москве, поэтому «именно там борьбу нужно вести особенно напряженно».
В связи с этим Путин сообщил о том, что кабмин выделил более 36 миллиардов рублей на дополнительные заявки регионов, которые необходимо «использовать эффективно и рачительно».
Глава государства призвал правительство внимательно «просчитать» все средства, которые сейчас направлены на борьбу с эпидемией.
ИСТОЧНИК KP.RU