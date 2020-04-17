2020-04-17T17:31:27+03:00
Общество

Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавируса

Российский лидер сообщил о выделении более 36 миллиардов рублей на дополнительные заявки регионов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавирусаПутин заявил, что Россия обязательно победит эпидемию коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна обязательно победит эпидемию коронавируса, однако прежде всего необходимо обратить внимание на развитие систем здравоохранения.

«Россия обязательно победит эту эпидемию. И победа будет тем весомее, если мы сделаем систему здравоохранения во всей стране более эффективной, качественной и доступной», - заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что столица первая столкнулась с проблемой коронавируса, но сейчас возникла необходимость помогать регионам, куда пришло заболевание, но где нет столько коек и ведомственных учреждений, как в Москве, поэтому «именно там борьбу нужно вести особенно напряженно».

В связи с этим Путин сообщил о том, что кабмин выделил более 36 миллиардов рублей на дополнительные заявки регионов, которые необходимо «использовать эффективно и рачительно».

Глава государства призвал правительство внимательно «просчитать» все средства, которые сейчас направлены на борьбу с эпидемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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