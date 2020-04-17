Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны

17 Апр 2020 2020-04-17T17:30:34+03:00

Совет Федерации поддержал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Совет Федерации России на пленарном заседании 17 апреля большинством голосов поддержал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

- Данный документ принимается для поднятия уровня победы на Дальнем Востоке. Мы приняли решение сделать день окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 года Днем воинской славы. С данной просьбой к законодателям страны не раз обращались ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в том сражении, - сообщил первый зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, представляя закон.

Он напомнил, что именно 3 сентября 1945 года было утверждено Верховным советом СССР в качестве дня окончания Второй мировой войны.

Ранее закон об изменении даты дня воинской славы одобрила и приняла нижняя палата страны. Проект нормативного акта приняли во втором и третьем чтениях. Дату решили перенести, чтобы укрепить патриотические основы и исторические ценности, сохранить справедливость и достоверность в отношении настоящих победителей.

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